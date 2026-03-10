Elezioni parziali in quattro sopra le mille preferenze | ecco chi sono i candidati più votati

In vista delle elezioni parziali, quattro candidati hanno superato le mille preferenze, secondo i dati raccolti dai 170 seggi. L’ufficialità sulla proclamazione degli eletti arriverà a breve, ma già si può tracciare una lista dei candidati più votati in base ai voti registrati. La conta totale dei preferenze è in corso e fornisce un quadro preliminare delle preferenze espresse dagli elettori.

L’ufficialità arriverà con la proclamazione degli eletti, ma con il totale dei voti che arrivano dai 170 seggi si può stilare l’elenco dei più votati. Quattro i candidati che hanno sforato i mille voti. Quello che di preferenze ne ha incassate di più è Cristian Orta (FdI): 1.200 i voti ottenuti. Segue Massimiliano Pignoli (Forza Italia) con 1.136 voti. Terzo più votato Piero Giampietro (Partito Democratico) che di voti ne ha presi 1.041. Con loro, nella “rosa” dei “più mille voti” anche Marcello Antonelli (Forza Italia) che ne ha incassati 1.017. Una volta nominata la giunta si potrà avere la effettiva composizione del consiglio comunale. Le opposizioni non subiscono variazioni sul fronte numerico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

