Elezioni comunali 2026 proiezioni in tempo reale e risultati | De Luca vince a Salerno e Cannizzaro cdx a Reggio Calabria cdx avanti a Venezia e Arezzo

Da ilgiornaleditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Salerno, un candidato sostenuto da De Luca ha vinto le elezioni comunali, mentre a Reggio Calabria il candidato del centrodestra ha ottenuto la vittoria. In alcune città come Venezia e Arezzo, il centrodestra si trova avanti nei risultati in tempo reale. Sono stati coinvolti 18 capoluoghi di regione e circa 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne. Le elezioni si sono concluse, con risultati ancora in fase di elaborazione in alcune località.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

18 i capoluoghi di regione coinvolti, 6,6 milioni di italiani chiamati al voto Le elezioni comunali 2026 si sono concluse. Ecco allora proiezioni in tempo reale e risultati su questa tornata elettorale che ha visto tra le altre cose al voto 18 capoluoghi di regione: Vincenzo De Luca è il nuov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

elezioni comunali 2026 proiezioni in tempo reale e risultati de luca vince a salerno e cannizzaro cdx a reggio calabria cdx avanti a venezia e arezzo
© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni comunali 2026, proiezioni in tempo reale e risultati: De Luca vince a Salerno e Cannizzaro (cdx) a Reggio Calabria, cdx avanti a Venezia e Arezzo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elezioni 2026. Lecco, il confronto dei candidati sindaco firmato Lecconotizie

Video Elezioni 2026. Lecco, il confronto dei candidati sindaco firmato Lecconotizie

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni comunali 2026, proiezioni in tempo reale e risultati: De Luca vince a Salerno e Cannizzaro (cdx) a Reggio Calabria, cdx avanti a Venezia

Elezioni comunali 2026, proiezioni in tempo reale e risultati: cdx avanti a Venezia (47-51%) e a Reggio Calabria (64-68%)Alle ore 23, i dati delle proiezioni indicano il centrodestra in vantaggio a Venezia con una percentuale tra il 47 e il 51 per cento e a Reggio...

Temi più discussi: Elezioni comunali: risultati, exit poll, proiezioni e dove seguirli in diretta. La guida completa al voto; Elezioni comunali: risultati, exit poll, proiezioni e dove seguirli in diretta. La guida completa al voto; Reggio Calabria, comunali: le proiezioni sui flussi di voto indicano un vantaggio netto del centrodestra; Elezioni comunali i risultati in diretta | affluenza si ferma al 46,3% exit poll e proiezioni dopo le 15.

reggio calabria elezioni comunali 2026 proiezioniElezioni comunali 2026, risultati e exit poll in diretta: cdx avanti a Venezia e Reggio Calabria con Venturini e Cannizzaro, Prato al csxLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: i primi exit poll danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a Venezia e Cannizzaro a Reg ... fanpage.it

Risultati elezioni comunali 2026: exit poll e proiezioni in diretta. Chi vince le amministrative città per cittàRiflettori puntati sull’unico capoluogo di regione, Venezia. I dati di Lecco, Mantova, Arezzo Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrig ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web