Nelle elezioni comunali del 2026 a Venezia si è verificato un calo drastico dell’affluenza alle urne, definito da un ex sindaco come una “batosta inimmaginabile”. Inoltre, si è registrato un distacco tra i candidati principali, con un risultato che non si era mai visto prima in passato. L’ex primo cittadino ha commentato la situazione come pazzesca, sottolineando l’entità del crollo di partecipazione e la novità del distacco tra i candidati.

“Pazzesco il crollo dell’affluenza a Venezia. E stupefacente è il distacco di Martella da Venturini, non era mai successo in passato”: lo dice in una intervista al Corriere della Sera, Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia che ha parlato di “batosta” elettorale. “Tutti i sondaggi parlavano di partita aperta. E poi Venezia era stato l’unico posto in Veneto dove a marzo al referendum avevano vinto i No. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati – afferma – Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Invece di puntare sulle giovani leve veneziane del Pd, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni comunali 2026, Cacciari: “A Venezia una batosta inimmaginabile”

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