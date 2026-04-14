Elezioni comunali 2026 chi sono i sette candati sindaco a Venezia

Le candidature per le elezioni comunali di Venezia del 24 e 25 maggio 2026 sono state ufficialmente annunciate, con sette persone che si presentano come candidati sindaco. La fase delle presentazioni si è conclusa, salvo eventuali sorprese dell’ultimo minuto, secondo quanto risulta finora. La campagna elettorale si avvia a entrare nel vivo, con i candidati pronti a confrontarsi sulle questioni principali della città.

Si sono ormai concluse (salvo sorprese dell'ultim'ora, davvero imprevedibili a quanto risulta) le candidature a sindaco per le elezioni comunali di Venezia del 24 e 25 maggio 2026. I candidati sono sette, tutti uomini, due in meno del 2020 e del 2015. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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