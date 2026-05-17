Cosa dicono i sondaggi sulle elezioni comunali di Venezia 2026
A una settimana dal voto del 24 e 25 maggio, le elezioni comunali di Venezia attirano l'attenzione di molti analisti e cittadini. Questa tornata elettorale è considerata cruciale per il ruolo che il Comune riveste a livello nazionale, insieme ad altre città italiane come Reggio Calabria, Lecco e Mantova. I sondaggi pubblicati nelle ultime settimane mostrano varie tendenze tra i candidati, senza però indicare un risultato definitivo. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali e sulla mobilitazione degli elettori.
Manca una settimana al voto del 24 e 25 maggio per il Comune di Venezia, probabilmente il più importante d'Italia in questa tornata di elezioni amministrative per gli equilibri politici nazionali (si vota anche Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Crotone, Salerno, Agrigento e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
SONDAGGI POLITICI OGGI IL VENTO STA CAMBIANDO
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Elezioni comunali a Venezia, il candidato del campo largo Martella in vantaggio sul centrodestra: i sondaggi
Amministrative, il campo largo avanti a Venezia e in Toscana, il centrodestra punta Reggio Calabria. Cosa dicono i sondaggiIl centrosinistra per l’appuntamento delle amministrative del 24 e 25 maggio raccoglie segnali favorevoli da Venezia alla Toscana, mentre il...
Contrordine: il campo largo non è più in vantaggio. Cosa dicono gli ultimi sondaggi facebook
Grande Fratello Vip: chi sarà il quarto finalista tra Raul Dumitras e Renato Biancardi? Ecco cosa dicono i sondaggiQuesta sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il sedicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. l televoto si sfidano Raul Dumitras e Renato Biancardi. Chi sarà il quarto finalista? I sondaggi. comingsoon.it
Amministrative, il campo largo avanti a Venezia e in Toscana, il centrodestra punta Reggio Calabria. Cosa dicono i sondaggi x.com
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia stabile, cresce il Pd, in calo M5sCosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d'Italia stabile, cresce il Pd, in calo M5s. Cresce anche il partito di Vannacci. blitzquotidiano.it