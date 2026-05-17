Cosa dicono i sondaggi sulle elezioni comunali di Venezia 2026

Da veneziatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A una settimana dal voto del 24 e 25 maggio, le elezioni comunali di Venezia attirano l'attenzione di molti analisti e cittadini. Questa tornata elettorale è considerata cruciale per il ruolo che il Comune riveste a livello nazionale, insieme ad altre città italiane come Reggio Calabria, Lecco e Mantova. I sondaggi pubblicati nelle ultime settimane mostrano varie tendenze tra i candidati, senza però indicare un risultato definitivo. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali e sulla mobilitazione degli elettori.

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Manca una settimana al voto del 24 e 25 maggio per il Comune di Venezia, probabilmente il più importante d'Italia in questa tornata di elezioni amministrative per gli equilibri politici nazionali (si vota anche Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Crotone, Salerno, Agrigento e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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