Cosa dicono i sondaggi sulle elezioni comunali di Venezia 2026

A una settimana dal voto del 24 e 25 maggio, le elezioni comunali di Venezia attirano l'attenzione di molti analisti e cittadini. Questa tornata elettorale è considerata cruciale per il ruolo che il Comune riveste a livello nazionale, insieme ad altre città italiane come Reggio Calabria, Lecco e Mantova. I sondaggi pubblicati nelle ultime settimane mostrano varie tendenze tra i candidati, senza però indicare un risultato definitivo. La campagna elettorale si è concentrata su temi locali e sulla mobilitazione degli elettori.

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