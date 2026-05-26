Elezioni Città Domani confermata alla guida del paese Biondo fa il pienone di consensi

Città Domani ottiene il 55% dei voti e si conferma alla guida del paese. Biondo raccoglie il consenso della maggioranza degli elettori, superando di gran lunga gli avversari. La vittoria è netta e senza margine di dubbio. La partecipazione alle urne si aggira intorno al 65%. Il risultato rafforza il sostegno al progetto amministrativo avviato negli ultimi anni. La squadra di Pirozzi riceve un mandato chiaro per il nuovo mandato.

Un risultato netto, che conferma la fiducia della comunità nei confronti del progetto amministrativo portato avanti negli ultimi anni e che consegna alla squadra guidata da Pirozzi una nuova, importante responsabilità per il futuro di Santa Maria a Vico. Entrano in Consiglio comunale, per la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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