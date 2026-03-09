elezioni in germania afd raddoppia i consensi nel land della crisi industriale merz non ce la fa a superare i verdi

Alle elezioni in Germania, i Verdi mantengono il controllo del Baden-Württemberg dopo aver ottenuto una vittoria di misura sulla Cdu. Nel frattempo, l’AfD raddoppia i consensi nel Land, che sta attraversando una crisi industriale. Il leader della Cdu, Merz, non riesce a superare i Verdi, che continuano a guidare il governo regionale.

I Verdi restano alla guida del Baden-Württemberg dopo una nuova vittoria di misura sui conservatori della Cdu, prolungando un ciclo politico che domina il Land da oltre quindici anni. Le proiezioni diffuse in tarda serata dall’emittente Zdf indicano gli ambientalisti al 30,3% dei voti, davanti al partito del cancelliere Friedrich Merz fermo al 29,7%. Il risultato apre la strada a Cem Özdemir come nuovo governatore del Land sud-occidentale, chiamato a raccogliere l’eredità di Winfried Kretschmann dopo tre mandati consecutivi alla guida della regione. Verdi e cristiano-democratici sono destinati a proseguire la coalizione che da anni controlla la politica locale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

