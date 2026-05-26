ELEZIONI CASTELLO DEL MATESE Montone è sinonimo di continuità Ecco il nuovo consiglio comunale

Notizia in breve

A Castello del Matese, gli elettori hanno confermato il sindaco uscente, Salvatore Montone, che ha ottenuto la rielezione. La sfida elettorale si è svolta contro un avversario noto, Michele Granitto. Il nuovo consiglio comunale è stato formato con i risultati delle urne, che hanno sancito la prosecuzione dell’amministrazione attuale. La vittoria di Montone rappresenta una continuità rispetto alla precedente gestione.