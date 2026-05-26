ELEZIONI CASTELLO DEL MATESE Montone è sinonimo di continuità Ecco il nuovo consiglio comunale

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Castello del Matese, gli elettori hanno confermato il sindaco uscente, Salvatore Montone, che ha ottenuto la rielezione. La sfida elettorale si è svolta contro un avversario noto, Michele Granitto. Il nuovo consiglio comunale è stato formato con i risultati delle urne, che hanno sancito la prosecuzione dell’amministrazione attuale. La vittoria di Montone rappresenta una continuità rispetto alla precedente gestione.

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A Castello del Matese gli elettori scelgono ancora la continuità. Salvatore Montone è stato riconfermato sindaco dopo la sfida elettorale contro Michele Granitto.Il primo cittadino uscente, candidato con la lista “Castello Unita”, ha ottenuto 675 voti contro i 400 raccolti da Granitto con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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