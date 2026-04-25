SPECIALE ELEZIONI CASTELLO DEL MATESE Granitto annuncia battaglia al sindaco uscente Montone per la fascia tricolore

In vista delle prossime elezioni comunali, i cittadini di Castello del Matese si preparano a votare per scegliere il nuovo sindaco. Uno dei candidati annunciati è un esponente che si opporrà all’attuale primo cittadino, che ricopre la carica uscente. La campagna elettorale si fa più intensa mentre si avvicina la data delle urne, prevista tra alcune settimane.

Si scaldano i motori in vista delle imminenti elezioni comunali che vedranno i cittadini di Castello del Matese chiamati a scegliere la guida amministrativa per i prossimi 5 anni. Il quadro politico è delineato: sarà una sfida a due tra la lista Castello Unità e la compagine Castello Futuro è.🔗 Leggi su Casertanews.it

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