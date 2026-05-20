Elezioni a Castel Campagnano Corsa al quorum per l' unica lista in campo
A Castel Campagnano si avvicinano le elezioni comunali, con una sola lista ammessa alla competizione. La lista civica “Terra Viva”, guidata dal sindaco uscente, è l’unica presente sulla scheda elettorale, dopo l’esclusione di un’altra lista per irregolarità nella presentazione. La campagna elettorale sta proseguendo con il focus sulla partecipazione al voto, mentre i cittadini si preparano a scegliere tra questa unica opzione disponibile. La data delle elezioni si avvicina e si attende il risultato del quorum.
Prosegue la campagna elettorale a Castel Campagnano, dove per le prossime amministrative è rimasta in campo un’unica lista, la civica “Terra Viva”, guidata dal sindaco uscente Gennaro Marcuccio, dopo l’esclusione della lista concorrente presentata da Nicola Campagnano per alcune incongruenze nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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