Elezioni a Castel Campagnano Corsa al quorum per l' unica lista in campo

A Castel Campagnano si avvicinano le elezioni comunali, con una sola lista ammessa alla competizione. La lista civica “Terra Viva”, guidata dal sindaco uscente, è l’unica presente sulla scheda elettorale, dopo l’esclusione di un’altra lista per irregolarità nella presentazione. La campagna elettorale sta proseguendo con il focus sulla partecipazione al voto, mentre i cittadini si preparano a scegliere tra questa unica opzione disponibile. La data delle elezioni si avvicina e si attende il risultato del quorum.

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