Elezioni a Castel Campagnano Corsa al quorum per l' unica lista in campo

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel Campagnano si avvicinano le elezioni comunali, con una sola lista ammessa alla competizione. La lista civica “Terra Viva”, guidata dal sindaco uscente, è l’unica presente sulla scheda elettorale, dopo l’esclusione di un’altra lista per irregolarità nella presentazione. La campagna elettorale sta proseguendo con il focus sulla partecipazione al voto, mentre i cittadini si preparano a scegliere tra questa unica opzione disponibile. La data delle elezioni si avvicina e si attende il risultato del quorum.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue la campagna elettorale a Castel Campagnano, dove per le prossime amministrative è rimasta in campo un’unica lista, la civica “Terra Viva”, guidata dal sindaco uscente Gennaro Marcuccio, dopo l’esclusione della lista concorrente presentata da Nicola Campagnano per alcune incongruenze nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

SPECIALE ELEZIONI CASTEL CAMPAGNANO. Colpo di scena al fotofinish: Campagnano sfida ancora MarcuccioUn finale al cardiopalma quello vissuto nelle ultime ore presso la segreteria comunale di Castel Campagnano.

Elezioni, la lista Faenza Insieme scende in campo per Padovani: tutti i candidati in corsaSi è svolta oggi la presentazione ufficiale della lista civica “Faenza Insieme – Padovani Sindaco”, alla presenza del candidato sindaco Gabriele...

castel campagnano elezioni a castel campagnanoElezioni Comunali Castel Campagnano 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaCastel Campagnano è uno dei Comuni della provincia di Caserta al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 ... ilmattino.it

Castel Campagnano (CE). Elezioni comunali, una sola lista: sagaci riflessioni dell’ex sindaco Giuseppe Di SorboLe opportunità di queste elezioni comunali. Queste elezioni comunali rappresentano un momento particolare per la nostra comunità. La presenza di una ... teleradio-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web