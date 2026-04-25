SPECIALE ELEZIONI CASTEL CAMPAGNANO Colpo di scena al fotofinish | Campagnano sfida ancora Marcuccio

Nelle ultime ore, presso la segreteria comunale di Castel Campagnano, si è verificato un colpo di scena al fotofinish nelle elezioni locali. La competizione tra il candidato in carica e il suo sfidante si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli spettatori, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono gli ultimi riscontri ufficiali.

Un finale al cardiopalma quello vissuto nelle ultime ore presso la segreteria comunale di Castel Campagnano. Quando l’ombra di una corsa solitaria del sindaco uscente sembrava ormai una certezza, il termine ultimo per la presentazione delle liste ha regalato il colpo di scena: ci sarà un.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ondata di maltempo in Calabria: esondano fiumi Busento e Campagnano, famiglie isolate nel CosentinoPiogge torrenziali, venti forti, frane, alberi caduti e soprattutto due fiumi esondati: la Calabria è stata flagellata dal maltempo nelle ultime ore. Maltempo Calabria, allarme a Cosenza: esonda il fiume Campagnano, il Busento fa pauraEmergenza maltempo a Cosenza, dove la piena del fiume Busento ha fatto scattare l’allerta in città e in gran parte della provincia. Tutti gli aggiornamenti SPECIALE ELEZIONI CASTEL CAMPAGNANO. Colpo di scena al fotofinish: Campagnano sfida ancora MarcuccioQuando tutto sembrava portare a una corsa solitaria del sindaco uscente, spunta la lista d'opposizione. Sarà di nuovo testa a testa dopo il duello delle ultime elezioni ... casertanews.it Elezioni Comunali Castel Campagnano 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaCastel Campagnano è uno dei Comuni della provincia di Caserta al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 ... ilmattino.it