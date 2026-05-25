SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Casalnuovo è sfida a tre

A Casalnuovo di Napoli si svolge uno scrutinio live con tre candidati in corsa per la fascia di sindaco. La sfida per il rinnovo del consiglio comunale vede comunque solo due candidati principali in testa, mentre il terzo si posiziona come possibile outsider. La votazione si è conclusa e si attende l’esito ufficiale delle operazioni di scrutinio. Nessuna informazione sulle percentuali di voto o sui risultati definitivi è ancora stata resa nota.

E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli, dove a contendersi la fascia tricolore sono in tre candidati sindaco. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative ad Avellino, tutti i dati in tempo. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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