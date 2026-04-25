Il prossimo 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni amministrative ad Arzano. In questa occasione si confronteranno diversi candidati, tra cui due figure principali, Annunziata e Vitagliano. La campagna elettorale si sta intensificando mentre la data si avvicina. La città si prepara a scegliere chi guiderà il proprio futuro amministrativo, con i cittadini chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza.

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un passaggio importante anche per Arzano. Una competizione ampia e articolata, con più liste in campo a sostegno delle diverse candidature alla carica di sindaco. Gravi violazioni ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, denunciati. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative Arzano, è sfida Annunziata-Vitagliano: tutti i candidati

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