Giuditta NdC | Puzza di inciucio nel Sannio così alleanze in discussione ovunque | vertici PD facciano chiarezza

Nel Sannio, si parla di possibili accordi nascosti e di alleanze in discussione in diverse zone, mentre i vertici del Partito Democratico vengono chiamati a fare chiarezza su quanto sta accadendo. Le voci di un clima di tensione e di accordi non ufficiali si diffondono tra gli osservatori, che attendono maggiori dettagli sui prossimi sviluppi politici in regione. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica, con molti interessati a capire le mosse dei partiti coinvolti.

“Nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza politica conquistando 5 seggi su 10, è segnato da un acre puzza d’inciucio tra le forze di centrodestra e pezzi del Partito democratico testimoniata da recenti dichiarazioni dei parlamentari di centrodestra in carica, in particolare circa le elezioni per il Presidente della Provincia in agenda nel prossimo autunno. Per quanto siano per ora abboccamenti e flirt, riteniamo inaccettabile che il Pd si presti, senza smentire, a questi sgrammaticati tentativi. L’alleanza regionale e la logica del campo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

