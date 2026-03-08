Elezioni provinciali nel Sannio Giuditta NdC | Puzza di inciucio tra centrodestra e pezzi del Pd

Durante le elezioni provinciali nel Sannio, Giuditta, coordinatore regionale di Noi di Centro, ha parlato di sospetti di accordi tra il centrodestra e alcuni esponenti del Pd. Ha richiesto chiarimenti ai vertici del partito e ha espresso dubbi sulla trasparenza delle alleanze politiche in gioco. La situazione resta al centro dell'attenzione, mentre le forze politiche continuano a seguire gli sviluppi.

“Nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza politica conquistando 5 seggi su 10, è segnato da un acre puzza d’inciucio tra le forze di centrodestra e pezzi del Partito democratico testimoniata da recenti dichiarazioni dei parlamentari di centrodestra in carica, in particolare circa le elezioni per il Presidente della Provincia in agenda nel prossimo autunno. Per quanto siano per ora abboccamenti e flirt, riteniamo inaccettabile che il Pd si presti, senza smentire, a questi sgrammaticati tentativi. L’alleanza regionale e la logica del campo... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Elezioni provinciali nel Sannio, Giuditta (NdC): “Puzza di inciucio tra centrodestra e pezzi del Pd” Giuditta (NdC): “Puzza di inciucio nel Sannio, così alleanze in discussione ovunque: vertici PD facciano chiarezza”“Nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza... Leggi anche: Elezioni provinciali 2026: il Pd si conferma primo partito, attesa nel centrodestra. I dati di Salerno Contenuti utili per approfondire Elezioni provinciali nel Sannio.... Giuditta (NdC): Puzza di inciucio nel Sannio, così alleanze in discussioneVertici PD facciano chiarezza ... msn.com Elezioni Provinciali, Lega soddisfatta del risultatoIl Coordinamento Provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento esprime grande soddisfazione – si legge in una nota – per lo straordinario risultato ottenuto dalla lista Sannio Insieme nelle e ... ntr24.tv