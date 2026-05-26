Elezioni amministrative le preferenze nei comuni del ternano | Pierluigi Moriconi trionfa tra i candidati

Pierluigi Moriconi ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati nelle elezioni amministrative nei comuni del ternano. La consultazione ha riguardato quattro territori, con due comuni che hanno confermato i rispettivi sindaci, Attigliano e Giove, uno che ha eletto un nuovo sindaco, Ferentillo, e un altro che ha scelto di proseguire con la stessa amministrazione, Calvi dell’Umbria.

Una consultazione amministrativa per quattro territori della provincia di Terni, contraddistinta da due riconferme (Attigliano e Giove), una novità (Ferentillo) ed una continuità sotto il profilo amministrativo (Calvi dell’Umbria). Al termine della tornata elettorale del 24 e 25 maggio è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Il centrodestra esulta per risultato voto in Umbria: Premiato il lavoro svolto sul territorio

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