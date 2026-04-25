Elezioni amministrative | tutti i candidati a sindaco nei Comuni salernitani al voto il 25 e 26 maggio

Nella provincia di Salerno, 21 Comuni sono stati chiamati alle urne il 25 e 26 maggio per le elezioni amministrative. A mezzogiorno si è concluso il termine per la presentazione delle liste elettorali, che comprendono i candidati a sindaco e le rispettive coalizioni. I candidati ufficiali sono stati quindi resi noti in vista delle consultazioni elettorali previste tra poche settimane.

A mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali nei 21 Comuni della provincia di Salerno chiamati alle urne il 25 e 26 maggio. Fuori dalla tornata resta Pagani, sciolta per infiltrazioni criminali: le elezioni slittano a data da definire. A Salerno i candidati a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative: presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO Sono 54, primo turno 24-25 maggio Elezioni amministrative, 26 comuni al voto in provincia di Napoli: tutti i candidati comune per comuneTempo di lettura: < 1 minutoCon la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026 - presentazione della dichiarazione preventiva delle spese della campagna elettorale; Elezioni Amministrative Comunali del 24 e 25 Maggio 2026 - Candidati - Mandatario e obblighi di rendicontazione; Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidati; La primavera delle elezioni, ecco i 18 Comuni che vanno al voto. Elezioni Comunali 2026, tutti i nomi dei candidati sindaco e tutte le liste dei comuni al voto in direttaScade oggi, sabato 25 aprile 2026, il termine ultimo per la presentatura delle liste e dei candidati a sindaco nei Comuni al voto in Italia. Vediamo nello speciale elezioni comunali 2026 tutte ... ilmattino.it Elezioni comunali 2026, tutti i NOMI dei candidati sindaco dei comuni al voto in provincia di Reggio CalabriaLe elezioni comunali del 2026 si avvicinano e, con esse, cresce la tensione politica in tutta la provincia di Reggio Calabria. In numerosi comuni, i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio s ... strettoweb.com “In questi territori, i sindaci sono veri e propri punti di riferimento per i cittadini, presidio di socialità, coesione e identità”, così il Presidente di Anci Abruzzo Pierluigi Biondi ai candidati delle Elezioni amministrative 2026. - facebook.com facebook