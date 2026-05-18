Elezioni amministrative i duelli in Lombardia | i candidati nei Comuni che possono andare al ballottaggio

In Lombardia, si avvicinano le elezioni amministrative: sono 93 i Comuni che si apprestano a scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Tra questi, 14 hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, rappresentando circa il 15% del totale. In alcuni di questi centri, i candidati si sfidano in ballottaggi, mentre in altri si svolgono già le prima tornate di voto. Le campagne elettorali sono in pieno svolgimento e le schede si preparano a essere consegnate ai cittadini.

Milano – Sono 93 i Comuni lombardi che si preparano a eleggere sindaci e consiglieri comunali. Di questi 14 (il 15% del totale) hanno più di 15mila abitanti. Due i c apoluoghi di provincia (Lecco e Mantova). Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio. Bergamo è la provincia più rappresentata con 14 municipi, davanti a Pavia (11), Brescia, Como e Varese (10). Seguono Milano e Sondrio con 9, Lecco con 7, Mantova con 6, Cremona con 5 e Lodi con 2. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Nei Comuni sopra i 15mila abitanti, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaci abbia superato il 50% dei voti al primo turno, è previsto il ballottaggio il 7 e l’8 giugn o. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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