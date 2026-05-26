Elezioni amministrative esulta il centrosinistra | Stagione del centrodestra sta finendo ora lavoriamo per Pisa
Il centrosinistra ha ottenuto tre vittorie nelle elezioni comunali, con il primo turno che ha confermato la vittoria del candidato a Cascina, mentre a Calci e Fauglia sono stati eletti rispettivamente Ricotta con il 67,97% e Carli. La vittoria di Betti a Cascina ha portato a una conferma immediata, e il centrosinistra ha commentato che la stagione del centrodestra sta finendo.
Soddisfazione nelle file del centrosinistra per la vittoria alle elezioni comunali di Michelangelo Betti a Cascina, confermato sindaco al primo turno, Valentina Ricotta a Calci, eletta con il 67,97% di preferenze, e di Carlo Carli a Fauglia."Le vittorie del centrosinistra a Cascina, Calci e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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