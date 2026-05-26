Elezioni amministrative esulta il centrosinistra | Stagione del centrodestra sta finendo ora lavoriamo per Pisa

Notizia in breve

Il centrosinistra ha ottenuto tre vittorie nelle elezioni comunali, con il primo turno che ha confermato la vittoria del candidato a Cascina, mentre a Calci e Fauglia sono stati eletti rispettivamente Ricotta con il 67,97% e Carli. La vittoria di Betti a Cascina ha portato a una conferma immediata, e il centrosinistra ha commentato che la stagione del centrodestra sta finendo.