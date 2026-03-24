Il referendum incontrollabile, sfuggito di mano ben oltre il quesito tecnico, inaugura ufficialmente una nuova fase politica: gli equilibri scompaginati e le scosse, le ambizioni e le strategie, e soprattutto la lunga volata verso le elezioni del prossimo anno. Il centrodestra si scopre vulnerabile e s’interroga, Giorgia Meloni incassa la prima, vera sconfitta e serpeggia la resa dei conti tra alleati. Non è un avviso di sfratto da Palazzo Chigi, ma è un alert e senz’altro si dilatano alcune crepe. Il centrosinistra è euforico e va viceversa all’incasso, capta il segnale, punta la bussola sulle Politiche del 2027 sognando il bottino grosso, e avvia il solito e pericoloso balletto su primarie, leadership, geometria della coalizione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Referendum, lo scossone nel centrodestra e la spinta al centrosinistra: da Meloni a Schlein, verso le elezioni politiche. Cosa succede ora

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