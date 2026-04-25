Alle 12 del 25 aprile si è conclusa la presentazione delle liste per le elezioni amministrative nei dieci comuni del Sannio. I candidati per ciascun comune sono stati ufficialmente depositati entro il termine stabilito. La campagna elettorale si avvia ora alla fase successiva, con gli elettori chiamati a scegliere i rappresentanti nei consigli comunali. Nessuna lista è stata presentata oltre la scadenza prevista.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le elezioni amministrative. Da questo momento il quadro è definito: candidati sindaci e aspiranti consiglieri sono pronti a contendersi la guida dei rispettivi comuni nelle giornate di voto del 25 e 26 maggio 2026. Si apre così la campagna elettorale vera e propria, tra conferme attese, sfide più incerte e tentativi di cambiamento che attraversano l’intero territorio sannita. Di seguito, l’elenco dei dieci comuni della provincia di Benevento chiamati alle urne: Telese Terme 1) APPUNTI PER TELESE –...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative, dieci comuni al voto nel Sannio: tutti i candidati comune per comune

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