elezioni a silea bandierina dem incognita castelfranco

A Silea, il candidato del centrosinistra ha ottenuto più voti rispetto agli altri. In totale, su sei Comuni al voto, quattro sono stati vinti dal centrodestra. Un Comune è stato conquistato dal centrosinistra, mentre a Castelfranco il risultato finale sarà deciso tra due settimane con il ballottaggio. La consultazione si è conclusa senza vittorie nette per tutti i schieramenti.

TREVISO - Su sei Comuni al voto, quattro sono andati al centrodestra, uno al centrosinistra. La piazza principale, Castelfranco, verrà invece assegnata tra due settimane col ballottaggio. A sfidarsi saranno Luca Pozzobon sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e una civica col suo nome che vince il primo turno col 40,86% dei voti e Maria Ghimenton alfiere del centrosinistra appoggiato dal Pd e dalle civiche “Maria Ghimenton Sindaca” e “Castelfranco Civica” che ha raccolto il 28,2%. Fuori per una manciata di voti il civico Daniele Manente (Avanti, Cambiamo Castelfranco e Punto d’Incontro) arrivato al 26,53%. Questo il quadro della Marca che si conferma terra dove il centrodestra mantiene radici salde e vince anche in quei piccoli comuni dove si presenta diviso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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