A Castelfranco, un medico locale si presenta come leader di una lista alle elezioni comunali. La sua proposta prevede modifiche ai parcheggi di piazza Giorgione, suscitando domande sul possibile impatto sul commercio. Il candidato ha anche espresso opposizione alle strategie sanitarie decise da livelli superiori, attirando l’attenzione sui temi della gestione locale e delle decisioni pubbliche nel settore sanitario.

? Punti chiave Come influenzerà la proposta sui parcheggi di piazza Giorgione il commercio?. Perché il candidato si oppone alle strategie sanitarie decise dall'alto?. Quali misure concrete prevede la lista per la sicurezza dei cittadini?. Come intende gestire il monitoraggio delle antenne 5G sul territorio?.? In Breve Lista Nova Republica legata a Riccardo Szumski e al movimento Resistere Veneto. La lista conta 17 candidati con valori cristiani e identità veneta. Proposta ripristino parcheggi gratuiti in piazza Giorgione per sostenere il commercio locale. Programma include monitoraggio antenne 5G e tutela scuola e famiglia a Castelfranco.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelfranco, il medico Ceschini guida Nova Republica alle elezioni

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