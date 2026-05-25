scrutinio live elezioni amministrative a castelfranco in miscano nove liste in campo

A Castelfranco in Miscano si svolge lo scrutinio delle elezioni amministrative con nove liste in corsa. La sfida principale vede due candidati in testa per la conquista del sindaco. Le operazioni di voto si sono concluse ieri, e il risultato sarà comunicato nelle prossime ore. Nove candidati competono per il rinnovo del consiglio comunale, con i voti ancora da conteggiare. La consultazione ha coinvolto l’intera comunità locale.

E’ sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale di Castelfranco in Miscano, dove a contendersi la fascia tricolore sono ben nove candidati. Il sindaco uscente Andrea Giallonardo, lo sfidante Umberto Del Basso De Caro, Michele Ventrone e altre sei liste ‘farlocche’ piene zeppe di militari e uomini in divisa. SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Salerno, tutti i dati in tempo. Qualità della vita, la Campania in difficoltà: bene solo Benevento tra. Fermato con 11 tessere elettorali e fac-simile di scheda già compilata:. Cinquemila false pizze precotte Made in Italy sequestrate nel nord Barese:. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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