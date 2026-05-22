Elezioni comunali Salerno 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale
Sono state ufficializzate le liste e i candidati al Consiglio comunale di Salerno per le elezioni del 2026. Sono state presentate le coalizioni e i nomi dei candidati sindaco, insieme ai membri delle liste che li sosterranno. Le candidature sono state comunicate ufficialmente da tutte le forze politiche coinvolte, con dettagli sui rispettivi schieramenti e sui nomi proposti per le diverse aree del Consiglio. Le operazioni di presentazione si sono concluse nei termini previsti dalla normativa elettorale.
Tutte le liste delle elezioni comunali di Salerno 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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