Elezioni comunali Salerno 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state ufficializzate le liste e i candidati al Consiglio comunale di Salerno per le elezioni del 2026. Sono state presentate le coalizioni e i nomi dei candidati sindaco, insieme ai membri delle liste che li sosterranno. Le candidature sono state comunicate ufficialmente da tutte le forze politiche coinvolte, con dettagli sui rispettivi schieramenti e sui nomi proposti per le diverse aree del Consiglio. Le operazioni di presentazione si sono concluse nei termini previsti dalla normativa elettorale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutte le liste delle elezioni comunali di Salerno 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ELEZIONI COMUNALI 2026: I PRONOSTICI BIDIMEDIA DI GIULIO ARONICA

Video ELEZIONI COMUNALI 2026: I PRONOSTICI BIDIMEDIA DI GIULIO ARONICA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Elezioni comunali Imola 2026 depositate le liste: ecco tutti i candidati al consiglio comunale

Leggi anche: Elezioni amministrative ad Ariano Irpino: tutte le liste e i candidati in corsa per il Consiglio comunale

elezioni comunali salerno 2026Elezioni comunali a Salerno, chi sono i candidati sindacoLa tornata di elezioni amministrative del 2026 è in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), in oltre 600 Comuni in tutta Italia. Nel caso nessuno ... tg24.sky.it

elezioni comunali salerno 2026Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web