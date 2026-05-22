Elezioni comunali Salerno 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Sono state ufficializzate le liste e i candidati al Consiglio comunale di Salerno per le elezioni del 2026. Sono state presentate le coalizioni e i nomi dei candidati sindaco, insieme ai membri delle liste che li sosterranno. Le candidature sono state comunicate ufficialmente da tutte le forze politiche coinvolte, con dettagli sui rispettivi schieramenti e sui nomi proposti per le diverse aree del Consiglio. Le operazioni di presentazione si sono concluse nei termini previsti dalla normativa elettorale.

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