Elezioni a Salerno | De Luca vince al primo turno Marenghi arriva secondo Ecco i dati definitivi
Vincenzo De Luca è stato confermato sindaco di Salerno con il 57,88% dei voti. Lo scrutinio si è concluso con il candidato di centrosinistra al primo turno, mentre il suo sfidante ha ottenuto circa il 25%. La differenza tra i due è di oltre 30 punti percentuali. Nessun altro candidato ha superato il 10%. I dati ufficiali indicano che De Luca ha superato la soglia necessaria per vincere senza bisogno di ballottaggio.
E' ufficialmente Vincenzo De Luca il nuovo sindaco di Salerno. L'ex governatore della Campania, al termine dello scrutinio, ha ottenuto il 57,88% con 39.069 preferenze. Al secondo posto, dopo un lungo testa a testa, si colloca il candidato sindaco del centrodestra Gherardo Maria Marenghi che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Vincenzo De Luca, il ritorno vince al primo turno e torna a fare il sindaco di Salerno
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