Elezioni a Salerno | De Luca vince al primo turno Marenghi arriva secondo Ecco i dati definitivi

Notizia in breve

Vincenzo De Luca è stato confermato sindaco di Salerno con il 57,88% dei voti. Lo scrutinio si è concluso con il candidato di centrosinistra al primo turno, mentre il suo sfidante ha ottenuto circa il 25%. La differenza tra i due è di oltre 30 punti percentuali. Nessun altro candidato ha superato il 10%. I dati ufficiali indicano che De Luca ha superato la soglia necessaria per vincere senza bisogno di ballottaggio.