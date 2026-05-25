Elezioni a Salerno primi exit poll | De Luca vince al primo turno sfida Lanocita-Marenghi per il secondo posto

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Salerno, i primi exit poll indicano che Vincenzo De Luca si trova in testa e potrebbe essere eletto al primo turno. Secondo i dati del consorzio Opinio per Rai, la sua posizione è nettamente superiore agli altri candidati. La sfida per il secondo posto sarebbe tra due rivali, Lanocita e Marenghi. I risultati definitivi saranno disponibili più tardi, ma le proiezioni attuali suggeriscono una vittoria anticipata per De Luca.

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Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio per Rai, a Salerno Vincenzo De Luca è in netto vantaggio e potrebbe essere eletto sindaco al primo turno. Con una copertura del campione all'80 per cento, l'esponente di centrosinistra (che si presenta da sempre senza il simbolo del Pd)  è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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