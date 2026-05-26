Carlo Piazza il più votato di Lecco | tutti i numeri sulle preferenze

Da leccotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scrutinio di lunedì notte ha mostrato che il candidato più votato di Lecco ha ottenuto oltre 3.000 preferenze. La sua posizione in cima alla classifica si è consolidata con un margine di circa 1.200 voti sul secondo. Le schede valide sono state circa 4.500, con una percentuale di preferenze del 67%. La distribuzione dei voti ha evidenziato una forte affluenza nel centro storico e nelle zone periferiche.

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Lo scrutinio di lunedì notte ha restituito una classifica delle preferenze che, a leggerla bene, racconta quasi un'altra storia dentro la storia. Perché mentre Fratelli d'Italia guidava la coalizione di centrodestra con 4.063 voti di lista – la più votata in assoluto – il nome che svettava su. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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