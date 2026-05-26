Elezioni a Macerata finale thrilling | cosa sta succedendo

Nelle ore successive alla chiusura dei seggi, il candidato che sembrava in vantaggio ha pubblicato un messaggio sui social in cui riconosceva la sconfitta. Pochi minuti dopo, i sostenitori si sono radunati in strada per festeggiare, alcuni con brindisi e cori. La vittoria al primo turno sembrava certa, ma l’esito finale si è rivelato più incerto di quanto previsto. Nessun risultato ufficiale ancora disponibile al momento.

Un finale apparso a tutti scritto, con tanto di messaggio social del principale avversario ad ammettere la sconfitta ed a far scattare il brindisi per i festeggiamenti legati alla vittoria al primo turno. Ma il possibile ‘plot twist’ ha cominciato a prendere forma sezione dopo sezione: lo scarto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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