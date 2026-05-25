Soldi e tessere ai seggi Elezioni è caos totale in Italia | cosa sta succedendo
Durante le elezioni amministrative in Italia, si sono verificati episodi di caos nella zona nord di Napoli, con particolare attenzione alle operazioni di voto. Sono state segnalate irregolarità legate a consegne di denaro e tessere elettorali ai seggi, generando confusione tra gli elettori e le forze dell’ordine. La giornata si è svolta in un clima di tensione, con interventi delle autorità per gestire le situazioni di irregolarità e garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Giornata ad alta tensione nell’area nord di Napoli durante le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. I carabinieri sono intervenuti in due distinti episodi avvenuti all’esterno dei seggi elettorali di Casandrino e Mugnano di Napoli, dove alcuni comportamenti sospetti hanno fatto scattare controlli immediati da parte delle forze dell’ordine impegnate nella vigilanza delle operazioni di voto. Nel primo caso, avvenuto a Casandrino, i militari della stazione di Grumo Nevano e della radiomobile di Caivano sono intervenuti dopo diverse segnalazioni riguardanti due persone in scooter che si aggiravano nei pressi dei seggi con atteggiamenti ritenuti anomali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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