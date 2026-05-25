Durante le elezioni amministrative in Italia, si sono verificati episodi di caos nella zona nord di Napoli, con particolare attenzione alle operazioni di voto. Sono state segnalate irregolarità legate a consegne di denaro e tessere elettorali ai seggi, generando confusione tra gli elettori e le forze dell’ordine. La giornata si è svolta in un clima di tensione, con interventi delle autorità per gestire le situazioni di irregolarità e garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Giornata ad alta tensione nell’area nord di Napoli durante le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. I carabinieri sono intervenuti in due distinti episodi avvenuti all’esterno dei seggi elettorali di Casandrino e Mugnano di Napoli, dove alcuni comportamenti sospetti hanno fatto scattare controlli immediati da parte delle forze dell’ordine impegnate nella vigilanza delle operazioni di voto. Nel primo caso, avvenuto a Casandrino, i militari della stazione di Grumo Nevano e della radiomobile di Caivano sono intervenuti dopo diverse segnalazioni riguardanti due persone in scooter che si aggiravano nei pressi dei seggi con atteggiamenti ritenuti anomali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Soldi e tessere ai seggi”. Elezioni, è caos totale in Italia: cosa sta succedendo

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