Elezioni a Lecco i dati finali

Da leccotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo lo scrutinio completo delle 43 sezioni, i dati di Eligendo indicano un primo turno con rapporti di forza definiti, anche se non sufficienti a eleggere direttamente il candidato vincente. I risultati sono ancora da confermare ufficialmente, ma mostrano un quadro chiaro della situazione. La differenza tra i principali candidati non supera la soglia necessaria per evitare un secondo turno.

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Con tutte e 43 le sezioni scrutinate, i dati di Eligendo – formalmente non ancora ufficiali – consegnano un primo turno chiaro nei rapporti di forza, ma non abbastanza risolutivo per evitare il ballottaggio. Filippo Boscagli, candidato del centrodestra, si ferma al 48,65% con 11.324 voti: a quasi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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