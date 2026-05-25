Elezioni | i dati da Lecco

Notizia in breve

Alle ore 15 sono iniziati gli spogli delle sezioni di Lecco. I dati non ufficiali mostrano che in una sezione, Boscagli ha ottenuto 255 voti, Gattinoni 234, Fumagalli 24, Colombo 9 e Losi 7. In un’altra sezione, Boscagli ha raccolto 383 voti, Gattinoni 218, Fumagalli 52. La sezione 41 ha registrato 255 voti per Boscagli, 234 per Gattinoni, 24 per Fumagalli, 9 per Colombo e 7 per Losi.