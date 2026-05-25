Elezioni | i dati da Lecco
Alle ore 15 sono iniziati gli spogli delle sezioni di Lecco. I dati non ufficiali mostrano che in una sezione, Boscagli ha ottenuto 255 voti, Gattinoni 234, Fumagalli 24, Colombo 9 e Losi 7. In un’altra sezione, Boscagli ha raccolto 383 voti, Gattinoni 218, Fumagalli 52. La sezione 41 ha registrato 255 voti per Boscagli, 234 per Gattinoni, 24 per Fumagalli, 9 per Colombo e 7 per Losi.
Iniziato lo spoglio alle 15, arrivano i dati ufficiosi dalle sezioni di Lecco, raccolti all'interno della sede del centrosinistra:Gattinoni: 9Boscagli: 3Fumagalli: 0Losi: 0Colombo: 0Sezione 41Boscagli 255Gattinoni 234Fumagalli 24Colombo 9Losi 7Sezione 2Boscagli 383Gattinoni 218Fumagalli 52Losi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Altri dati da LeccoNel seggio 41Boscagli ha ottenuto 255 voti, seguito da Gattinoni con 234, Fumagalli con 24, Colombo con 9 e Losi con 7.
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