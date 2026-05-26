Elezioni a Fondi Forza Italia si prende tutto | Carnevale nuovo sindaco e 12 seggi
Vincenzo Carnevale è stato eletto sindaco di Fondi con un’ampia maggioranza. Forza Italia ottiene anche 12 dei 18 seggi disponibili nella maggioranza del Consiglio comunale. La lista del partito di Claudio Fazzone ha conquistato la maggioranza dei seggi assegnati. La vittoria elettorale si è concretizzata con il sostegno di una vasta parte degli elettori e del partito. La composizione del nuovo Consiglio comunale include anche altri gruppi politici, oltre alla maggioranza di Forza Italia.
Forza Italia si prende tutto a Fondi. E’ l’azzurro Vincenzo Carnevale il nuovo sindaco, eletto con un’ampia maggioranza e il partito di Claudio Fazzone si porta a casa anche 12 dei 18 seggi attribuiti alla maggioranza nel nuovo Consigli comunale.E’ stato uno scrutinio lunghissimo quello che ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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