Elezioni a Fondi Forza Italia si prende tutto | Carnevale nuovo sindaco e 12 seggi

Notizia in breve

Vincenzo Carnevale è stato eletto sindaco di Fondi con un’ampia maggioranza. Forza Italia ottiene anche 12 dei 18 seggi disponibili nella maggioranza del Consiglio comunale. La lista del partito di Claudio Fazzone ha conquistato la maggioranza dei seggi assegnati. La vittoria elettorale si è concretizzata con il sostegno di una vasta parte degli elettori e del partito. La composizione del nuovo Consiglio comunale include anche altri gruppi politici, oltre alla maggioranza di Forza Italia.