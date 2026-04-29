Elezioni amministrative 2026 a Fondi i candidati al Consiglio di Forza Italia

A Fondi si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. La precedente amministrazione, guidata dall’attuale sindaco, sta per terminare il suo mandato. Per l’occasione, sono stati presentati i candidati al Consiglio comunale di Forza Italia, pronta a presentare la propria squadra per questa tornata elettorale.

Elezioni a Fondi dove il 24 e 25 maggio si vota per scegliere il nuovo sindaco, conclusa l’amministrazione guidata da Beniamino Maschietto, e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; tra di loro Vincenzo Carnevale, sostenuto da 5 liste.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Albano, gran partecipazione alla presentazione delle liste a sostegno di Massimo Ferrrarini sindaco

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