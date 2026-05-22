Elezioni Comunali Casalnuovo 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti

Le elezioni comunali di Casalnuovo si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con i cittadini chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Al momento sono stati presentati due candidati principali: uno sostenuto da una coalizione composta da diversi partiti tra cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, e l’altro che si presenta con una lista propria. Sono inoltre state annunciate altre liste a sostegno delle diverse candidature.

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