Elezioni Comunali Casalnuovo 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti
Le elezioni comunali di Casalnuovo si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con i cittadini chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Al momento sono stati presentati due candidati principali: uno sostenuto da una coalizione composta da diversi partiti tra cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, e l’altro che si presenta con una lista propria. Sono inoltre state annunciate altre liste a sostegno delle diverse candidature.
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota a Casalnuovo per le Elezioni Comunali 2026.Questi i candidati sindaco e le rispettive liste a sostegno:Katia Iorio (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, La Vela, Iorio Sindaco, Casa Riformista)Giovanni Nappi (Nappi Sindaco, A. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Elezioni a Casalnuovo - Parla la candidata a Sindaca del 'Campo Largo' Katia Iorio
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