Elezioni 2026 | Venturini nuovo sindaco la sua lista al 30% Gli aggiornamenti
Simone Venturini ha ottenuto il 30% dei voti e ha vinto le elezioni comunali di Venezia al primo turno. La sua lista ha raggiunto questa percentuale, conquistando la maggioranza dei consensi. La vittoria si è concretizzata nelle giornate del 24 e 25 maggio, portando Venturini alla carica di sindaco senza bisogno di un secondo turno.
Simone Venturini, candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni del 24 e 25 maggio al primo turno ed è il nuovo sindaco di Venezia. La sua lista civica ha ottenuto il 30% delle preferenze, la coalizione è arrivata al 51%. In serata il candidato del centrosinistra, Andrea Martella, ha ammesso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Meloni telefona a Venturini, nuovo sindaco di Venezia
Notizie e thread social correlati
Elezioni comunali 2026: Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia | DIRETTADurante le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, Simone Venturini, candidato del centrodestra, ha ottenuto la vittoria al primo turno e diventerà il...
La civica di Venturini al completo: «Puntiamo al 30%». Tanti ex "fucsia" in listaQuesta mattina, in Piazzetta Matter a Mestre, sono stati presentati ufficialmente i 36 candidati che compongono la lista civica “Simone Venturini...
Temi più discussi: Venezia al voto, Martella sfida Venturini: candidati e liste per le elezioni comunali 2026; Elezioni comunali a Venezia, Simone Venturini (cdx) è il nuovo sindaco; Sindaco di Venezia, vince il centrodestra: i risultati delle elezioni. Meloni telefona a Venturini: Aspettami, vengo a trovarti; Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia con il 51% dei voti | RIVIVI LA DIRETTA.
Elezioni Comunali: Venezia, Simone Venturini eletto al primo turno. Chi è il nuovo sindaco. Trentasette anni, laureato in giurisprudenza, Venturini la politica l’ha abbracciata 22 già con le idee molto chiare. x.com
Avete visto il nuovo numero de La Piazza di Maggio? All'interno una bella coppia di assi! Al via gli ultimi giorni per Simone Venturini sindaco di Venezia. #elezioni #amministrativevenezia2026 #venezia2026 #simoneventurinisindaco #elezionivenezia facebook
Simone Venturini: chi è il nuovo sindaco di Venezia. Lo scout col pallino della politica che conquista anche la tv bengaleseAssessore uscente al Sociale, al Turismo e allo Sviluppo economico, succede a Luigi Brugnaro. Il suo nome è la vera sorpresa della tornata elettorale ... today.it
[Megathread] Elezioni amministrative 2026 - Primo turno reddit
Elezioni Venezia 2026, i risultati definitivi: vince Venturini, la città rimane al centrodestraSimone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 52% dei voti, conquistando così l'elezione al primo turno a sorpresa. Il candidato del centrosinistra Andre ... fanpage.it