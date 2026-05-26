Elezioni 2026 | Venturini nuovo sindaco la sua lista al 30% Gli aggiornamenti

Simone Venturini ha ottenuto il 30% dei voti e ha vinto le elezioni comunali di Venezia al primo turno. La sua lista ha raggiunto questa percentuale, conquistando la maggioranza dei consensi. La vittoria si è concretizzata nelle giornate del 24 e 25 maggio, portando Venturini alla carica di sindaco senza bisogno di un secondo turno.

Simone Venturini, candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni del 24 e 25 maggio al primo turno ed è il nuovo sindaco di Venezia. La sua lista civica ha ottenuto il 30% delle preferenze, la coalizione è arrivata al 51%. In serata il candidato del centrosinistra, Andrea Martella, ha ammesso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Meloni telefona a Venturini, nuovo sindaco di Venezia

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