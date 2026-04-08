La civica di Venturini al completo | Puntiamo al 30% Tanti ex fucsia in lista

Da veneziatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, in Piazzetta Matter a Mestre, sono stati presentati ufficialmente i 36 candidati che compongono la lista civica “Simone Venturini Sindaco”. Tra loro ci sono diversi ex membri del partito “fucsia”. L’obiettivo dichiarato della lista è raggiungere il 30 per cento dei voti alle prossime elezioni comunali. La presentazione ha coinvolto l’intera squadra e si è concentrata sulla volontà di concorrere in modo compatto.

Sono stati presentati ufficialmente questa mattina in Piazzetta Matter a Mestre tutti i 36 candidati della lista civica “Simone Venturini Sindaco”. La lista, rappresentata dal colore giallo ispirato da serenità, gioia e luce, con una banda fucsia in basso, «si presenta come un mix equilibrato tra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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