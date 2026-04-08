La civica di Venturini al completo | Puntiamo al 30% Tanti ex fucsia in lista

Questa mattina, in Piazzetta Matter a Mestre, sono stati presentati ufficialmente i 36 candidati che compongono la lista civica “Simone Venturini Sindaco”. Tra loro ci sono diversi ex membri del partito “fucsia”. L’obiettivo dichiarato della lista è raggiungere il 30 per cento dei voti alle prossime elezioni comunali. La presentazione ha coinvolto l’intera squadra e si è concentrata sulla volontà di concorrere in modo compatto.

Sono stati presentati ufficialmente questa mattina in Piazzetta Matter a Mestre tutti i 36 candidati della lista civica “Simone Venturini Sindaco”. La lista, rappresentata dal colore giallo ispirato da serenità, gioia e luce, con una banda fucsia in basso, «si presenta come un mix equilibrato tra. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Giallo, blu, fucsia: novità e continuità nel simbolo della civica a sostegno di VenturiniCi sono il giallo predominante, «che rappresenta la gioia, il colore della primavera», il blu, e in misura minore il fucsia, nel segno della... Azione a Venezia: niente lista, sì a Venturini e al centrodestraUna decisione strategica sta ridisegnando le alleanze elettorali in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. Temi più discussi: Ca' Foscari, il presidente degli studenti si candida con Simone Venturini; Venturini, Azione va a destra ed entra nella squadra di Simone; A Venezia Azione sosterrà Simone Venturini; Azione lancia Simone Rizzo: il leader degli studenti di Ca' Foscari nella lista di Venturini. Azione lancia Simone Rizzo: il leader degli studenti di Ca' Foscari nella lista di VenturiniVENEZIA Quanto è dura la vita di un elettore di Azione: tra accordi e disaccordi, avanzamenti e retromarce, sorrisi e veleni, capirci qualcosa e rimanere fedeli alla linea non è ... ilgazzettino.it Simone Rizzo in lista con Venturini, l'Udu: «Si dimetta». La replica: «Non decidono loro»VENEZIA - Non è passata inosservata la candidatura di Simone Rizzo nella civica «Gialla» di Simone Venturini. Il 23enne, infatti, sarà la quota di Azione nella ... ilgazzettino.it L'assessora all’Ambiente Elisa Venturini ha partecipato all'evento “Lessinia inclusiva: una montagna per tutti": l'obiettivo della Regione è creare una Rete dei Parchi del Veneto. #veronanetwork - facebook.com facebook