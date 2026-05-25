Elezioni Comunali 2026 eletti altri sindaci nel napoletano | tutti i nomi

A Casandrino, Marrazzo è stato eletto sindaco, mentre a Massa Lubrense prevale Staiano. Le operazioni di spoglio sono ancora in corso in diversi comuni della provincia di Napoli.

Continuano a concludersi le operazioni di spoglio in molti comuni in provincia di Napoli. A Casandrino vince Marrazzo, a Massa Lubrense prevale Staiano.Sulle isole a Lacco Ameno vince De Siano, mentre a Procida trionfa Muro. Centro sinistra ampiamente in vantaggio nei comuni al voto più popolosi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Lucera, ELEZIONI COMUNALI 2026- Confronto pubblico tra i tre candidati sindaci in Piazza Duomo

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