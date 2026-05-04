Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026 | tutti i nomi dei candidati consiglieri

Il 24 e 25 maggio si terranno le elezioni comunali a Faenza, con diverse liste che presentano i loro candidati consiglieri. Sono stati resi noti i nomi dei partecipanti, mentre le coalizioni e le forze politiche coinvolte si preparano a confrontarsi sul territorio. L’evento rappresenta un momento di verifica per le forze politiche locali, che si apprestano a confrontarsi in vista delle future elezioni politiche.

Faenza (Ravenna), 4 maggio 2026 – Tutti contro il campo largo: le elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio a Faenza rappresentano anche un test per la coalizione del centrosinistra in vista delle elezioni politiche dell'anno prossimo. Chi sono i candidati sindaci di Faenza. L'attuale sindaco Massimo Isola, 51enne, in carica dal 2020, si ripresenta con una coalizione il più larga possibile, che vede in campo Partito democratico, Movimento 5 Stelle, la lista Fai! promossa da Alleanza Verdi e Sinistra (al cui interno presentano propri candidati pure Possibile e Psi) e le due liste civiche Faenza Cresce e Faenza Pop. Quest'ultima ha al suo interno un candidato di Italia Viva, mentre Faenza Cresce, che parla agli elettori centristi, storicamente molto forti in città, presenta un candidato di Azione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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