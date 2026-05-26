Elezioni 2026 | tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di Ribera

Durante le elezioni comunali del 2026 a Ribera, sono state rese note le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale. Il candidato più votato ha raggiunto 440 preferenze, rappresentando la lista “Per Ribera”. Sono stati indicati anche i numeri di preferenze per gli altri tre candidati a sindaco, ma non sono stati forniti dettagli sui singoli candidati o sulle altre liste.

Ecco le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale per i quattro candidati a sindaco. Il più votato in assoluto è stato Salvatore Daino della lista Per Ribera con 440 preferenze. Alle sue spalle Pierpaolo Alongi della lista Carmelo Pace sindaco con 397 voti, seguito da Pietro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni 2026. Lecco, il confronto dei candidati sindaco firmato Lecconotizie

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni 2026: tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di Siculiana

Elezioni 2026: tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di CammarataDurante le elezioni comunali di Cammarata nel 2026, il candidato con il maggior numero di preferenze è stato Giuseppe Tomasino della lista “Costruire...

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, i risultati in tempo reale; Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: sezione dedicata sul sito: per cittadini, candidati, elezioni trasparenti; Elezioni Comunali 2026: capoluoghi al voto, candidati e orari; Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida.

Elezioni #amministrative 2026: concluse le operazioni di voto e affluenza totale. Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che le operazioni di voto si sono regolarmente concluse alle ore 15 in tutte le 256 sezioni elettorali. Hanno votato x.com

Elezioni Sorrento 2026. Finalmente i risultati definitivi, tutte le preferenzeSono stati diffusi pochi minuti fa i risultati definitivi del primo turno delle elezioni comunali a Sorrento. Lo spoglio, come abbiamo riportato, è andato particolarmente a rilento e solo questa matti ... sorrentopress.it

Legnano al ballottaggio: tutte le preferenze dei candidati. Cacucci miss preferenzeIn attesa della sfida decisiva, arrivano anche i dati sulle preferenze dei singoli candidati al consiglio comunale ... legnanonews.com