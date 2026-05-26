Elezioni 2026 | tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di Ribera

Da agrigentonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni comunali del 2026 a Ribera, sono state rese note le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale. Il candidato più votato ha raggiunto 440 preferenze, rappresentando la lista “Per Ribera”. Sono stati indicati anche i numeri di preferenze per gli altri tre candidati a sindaco, ma non sono stati forniti dettagli sui singoli candidati o sulle altre liste.

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Ecco le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale per i quattro candidati a sindaco. Il più votato in assoluto è stato Salvatore Daino della lista Per Ribera con 440 preferenze. Alle sue spalle Pierpaolo Alongi della lista Carmelo Pace sindaco con 397 voti, seguito da Pietro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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