Elezioni 2026 | tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di Casteltermini

Notizia in breve

Durante le elezioni comunali a Casteltermini, i candidati al Consiglio hanno ottenuto diverse preferenze. La candidata di Uniti per Casteltermini - Adesso si può ha raccolto 206 voti, mentre quella di Officina di impegno civico ha raggiunto i 249 voti. Un altro candidato ha ottenuto un numero inferiore di preferenze, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri. Questi dati si riferiscono alle preferenze espresse dagli elettori per i tre candidati a sindaco e ai loro rispettivi candidati al consiglio comunale.