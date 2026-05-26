Elezioni 2026 | tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale di Casteltermini
Durante le elezioni comunali a Casteltermini, i candidati al Consiglio hanno ottenuto diverse preferenze. La candidata di Uniti per Casteltermini - Adesso si può ha raccolto 206 voti, mentre quella di Officina di impegno civico ha raggiunto i 249 voti. Un altro candidato ha ottenuto un numero inferiore di preferenze, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri. Questi dati si riferiscono alle preferenze espresse dagli elettori per i tre candidati a sindaco e ai loro rispettivi candidati al consiglio comunale.
Ecco le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale per i tre candidati a sindaco. I più votati sono stati Serafina Sardo con 206 preferenze nella lista Uniti per Casteltermini - Adesso si può, Rossella De Marco con 249 voti nella lista Officina di impegno civico e Antonino Pio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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