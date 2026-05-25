Elezioni 2026 | tutte le preferenza dei candidati al Consiglio comunale di Siculiana

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Siculiana il sindaco uscente è stato riconfermato alle elezioni del 2026. Sono stati resi noti i risultati delle preferenze per i candidati al Consiglio comunale, suddivisi tra le due liste a sostegno del primo cittadino. I dati riguardano le preferenze individuali ottenute dai candidati, senza ulteriori dettagli sui numeri o sulle percentuali. La consultazione ha riguardato le candidature al Consiglio comunale in vista delle prossime amministrative.

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A Siculiana è stato riconfermato l'uscente sindaco Peppe Zambito.  Elezioni 2026, Giuseppe Zambito rieletto sindaco di SiculianaEcco i voti ottenuti dai candidati al Consiglio comunale di Siculiana, per le due liste dei candidati sindaco. Lista Orizzonte comune-Peppe Zambito sindacoI voti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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