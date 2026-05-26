Elezioni 2026 termina la nostra diretta

Da veneziatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni comunali 2026 si sono concluse, e questa è la fine della nostra copertura in diretta. Ringraziamo i lettori per averci seguito. Per aggiornamenti sulla cronaca e la politica locale, continuate a consultare VeneziaToday.

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Elezioni 2026, dove e quando si vota

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