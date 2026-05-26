Elezioni 2026 risultati definitivi sindaco | Cannizzaro stravince al primo turno con il 65,68%

Notizia in breve

Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno con il 65,68% dei voti. Ha ottenuto 59.000 preferenze. La vittoria è stata definitiva e non sono stati necessari ballottaggi. La candidatura di Cannizzaro ha ottenuto il sostegno della coalizione di centrodestra. La sua vittoria rappresenta un risultato chiaro rispetto alle altre proposte politiche in corsa. La consultazione si è svolta senza incidenti significativi.