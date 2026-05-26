Elezioni 2026 risultati definitivi sindaco | Cannizzaro stravince al primo turno con il 65,68%
Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno con il 65,68% dei voti. Ha ottenuto 59.000 preferenze. La vittoria è stata definitiva e non sono stati necessari ballottaggi. La candidatura di Cannizzaro ha ottenuto il sostegno della coalizione di centrodestra. La sua vittoria rappresenta un risultato chiaro rispetto alle altre proposte politiche in corsa. La consultazione si è svolta senza incidenti significativi.
Il segretario regionale di Forza Italia in Calabria, Francesco Cannizzaro è stato eletto sindaco di Reggio Calabria, ottenendo 59.214 voti, pari al 65,58%, distanziando nettamente il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia, fermatosi a 22.302 voti (24,74%). Si amplia ulteriormente la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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