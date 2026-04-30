Siracusano dopo l' ok alle liste di Sud Chiama Nord | Elezioni falsate rischio che voto venga invalidato

Dopo l’approvazione da parte della commissione delle 15 liste di Sud Chiama Nord, si sono susseguite le prime reazioni. La deputata e sottosegretario ha espresso preoccupazione riguardo alla legittimità del voto, sostenendo che potrebbe essere compromessa. La questione riguarda l’autenticità delle liste presentate e il rischio di invalidamento delle schede elettorali. La discussione si concentra sulla validità delle candidature e sulle possibili conseguenze legali delle decisioni prese.

Prime reazioni dopo l'ok della Commissione alle 15 liste di Sud Chiama Nord. Ad intervenire è la deputata e sottosegretario Matilde Siracusano, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria. Parole dure quelle della parlamentare in quota Forza Italia che mantiene viva la.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni, quattro liste già pronte in Sud chiama Nord e un "esercito" di candidati tra i QuartieriLe indiscrezioni sul movimento del sindaco uscente Basile tra Comune e circoscrizioni, si parla di settecento esponenti in lizza. Le liste di Sud chiama Nord senza firme, Scurria: "Li aiuteremo perché vogliamo elezioni regolari"“La mancata raccolta delle firme per presentare le liste di Sud chiama Nord ha creato scompiglio e alimentato dubbi sulla regolarità della campagna...