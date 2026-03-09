Elezioni presentate le quindici liste di Sud chiama Nord | tra le novità Cantello e Messina

Sono state presentate quindici liste di Sud chiama Nord in vista delle prossime elezioni. Tra le novità figurano i candidati Cantello e Messina. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione delle liste e sui nomi dei candidati, con particolare attenzione ai collegamenti con il candidato sindaco Federico Basile. Le liste sono state ufficialmente rese note in un evento dedicato.

Palacultura strapieno per la sfilata di decine e decine di candidati a supporto del primo cittadino uscente. I nomi Si fa presto a dire chi non c'è piuttosto che raccontare chi c'è nelle liste collegate al candidato sindaco Federico Basile. In serata la presentazione in un Palacultura strapieno che a vedere coloro che stavano dentro e fuori ribadisce che l'uscente è il favorito principale. Forse anche al primo turno a vedere i numeri degli aspiranti inquilini di Palazzo Zanca. Quindici le liste presentate per centinaia di candidati al Consiglio comunale. Una "folla" fatta da assessori e consiglieri uscenti, ex presidenti e...