Elezione cotta e mangiata Basile sindaco dilaga alle urne con oltre il 58% | senza la Lega e con più voti del 2022

Notizia in breve

Il candidato ha ottenuto oltre il 58% dei voti, vincendo con una maggioranza netta alle urne. La partecipazione si è svolta senza eventi pubblici e con l’ingresso in municipio avvenuto di notte. Rispetto alle elezioni del 2022, ha conquistato un numero di preferenze superiore, senza il sostegno di partiti come la Lega. La vittoria è stata rapida e senza complicazioni, in un clima di elezioni senza grandi manifestazioni pubbliche.