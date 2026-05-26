Elezione cotta e mangiata Basile sindaco dilaga alle urne con oltre il 58% | senza la Lega e con più voti del 2022
Il candidato ha ottenuto oltre il 58% dei voti, vincendo con una maggioranza netta alle urne. La partecipazione si è svolta senza eventi pubblici e con l’ingresso in municipio avvenuto di notte. Rispetto alle elezioni del 2022, ha conquistato un numero di preferenze superiore, senza il sostegno di partiti come la Lega. La vittoria è stata rapida e senza complicazioni, in un clima di elezioni senza grandi manifestazioni pubbliche.
Cotta e mangiata, facile e rapida. Senza festa in piazza e ingresso (o ritorno fate voi) a Palazzo Zanca in piena notte. La riconferma di Federico Basile si rivela un copione già visto, una previsione semplice. Quando ancora le luci dovevano calare su Messina lui brindava alla vittoria al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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