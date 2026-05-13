Provinciali elezione del Presidente senza 24mila voti | scatta il ricorso al Tar

È stato presentato un ricorso al Tar di Salerno per contestare il decreto che ha stabilito il 6 giugno 2026 come data delle elezioni di secondo livello per il rinnovo della presidenza della Provincia di Avellino. La questione riguarda il fatto che la decisione è stata presa senza considerare circa 24 mila voti espressi durante le provinciali. La richiesta mira all’annullamento del provvedimento e alla revisione della data elettorale.

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C’èil ricorso al Tar di Salerno per chiedere l’annullamento del decreto con cui la Provincia di Avellino ha fissato al 6 giugno 2026 le elezioni di secondo livello per il rinnovo della presidenza di Palazzo Caracciolo. A presentarlo sono venti amministratori locali irpini, tra sindaci, consiglieri comunali e provinciali, rappresentati dall’avvocato Marcello Fortunato. Si tratta di Franco Archidiacono, sindaco di Vallesaccarda; Luca Cafasso, consigliere comunale di Pratola Serra; Ivo Capone, sindaco di Summonte; Antonio Cardillo, sindaco di Torre Le Nocelle; Alfredo Cozza, consigliere comunale di Greci; Luigi De Angelis, consigliere...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provinciali, elezione del Presidente senza 24mila voti: scatta il ricorso al Tar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Elezioni provinciali ma non per il Presidente: ricorso al TarIl Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, assistito dall’avvocato Vittoria Musto, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della... Elezione del presidente della Provincia di Avellino, il sindaco di Montefredane fa ricorso al TAR della CampaniaLa convocazione delle elezioni per il Presidente della Provincia di Avellino, fissata per il 6 giugno 2026, determina un quadro di forte criticità... Temi più discussi: Elezione presidente della Provincia: seggi chiusi a Palazzo Sant'Agostino, i dati sull'affluenza; Rebus alleanze in Provincia, Civita Castellana agita le elezioni a palazzo Gentili; La Provincia dei ’grandi elettori’. Alle urne consiglieri e sindaci per il parlamentino del territorio; Elezioni provinciali, Forza Italia: Centrodestra irpino attore decisivo per il nuovo vertice. Ignazio Locci (presidente Cal): Parere favorevole all'elezione diretta nelle Città Metropolitane e nelle Province. laprovinciadelsulcisiglesiente.com/2026/05/ignazi… x.com Elezione diretta degli organi provinciali, nuovo via libera unanime della commissioneÈ stata approvata all'unanimità oggi nella prima commissione (Autonomia) del Consiglio regionale, presieduta da Salvatore Corrias (Pd) la proposta di legge nazionale sull'elezione diretta degli organi ... ansa.it Giuseppe Parente è il nuovo presidente della Provincia di SalernoÈ Giuseppe Parente il nuovo presidente della Provincia di Salerno. L'elezione è stata ufficializzata oggi, lunedì 4 maggio 2026, al termine delle operazioni di voto per il rinnovo della carica. L'affl ... ilvescovado.it