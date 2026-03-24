A Ravenna, come nel resto dell’Emilia-Romagna, vince il No al referendum sulla giustizia che, tra le altre cose, prevedeva la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice e un nuovo assetto del Consiglio superiore della Magistratura. Una vittoria frutto della vera e propria corsa alle urne dei ravennati che sono tornati ai seggi in misura maggiore anche rispetto alle ultime elezioni amministrative della primavera del 2025 che portarono alla vittoria del neo sindaco Alessandro Barattoni. L’Emilia-Romagna è stata d’altronde la regione dove si è votato di più in Italia al referendum costituzionale: alle urne il 66,67% delle cittadine e dei cittadini; in tutte le province l’affluenza ha supera il 62%, senza eccezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum, altissima affluenza. Alle urne più del 66% dei cittadini. In provincia il No vince col 58,27%

Articoli correlati

Leggi anche: Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 l'affluenza sfiora il 15%, più del doppo dell'ultimo referendum

Leggi anche: Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 l'affluenza sfiora il 15%, più del doppio dell'ultimo referendum

Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia)

Tutto quello che riguarda Referendum altissima affluenza Alle...

Temi più discussi: Referendum, affluenza molto alta sopra il 38%. Il Trentino tra i capofila (43%), l'Alto Adige malissimo (22%). Emilia Romagna, Toscana e Lombardia le più virtuose; Referendum, affluenza record: oltre il 46% e scenario imprevedibile secondo i sondaggisti; Affluenza definitiva al referendum, l’Emilia-Romagna al 66,67%, è la più alta d’Italia; REFERENDUM: SEGGI APERTI FINO ALLE 15, AFFLUENZA RECORD TRAINATA DAI GRANDI CENTRI URBANI. I COMITATI PER IL NO DENUNCIANO IRREGOLARITA’ AI SEGGI.

Referendum sulla giustizia, alta affluenza. In città il No alla riforma supera il 60%Alle urne oltre il 68% degli elettori cesenati. Risultato finale nettamente contrario alla proposta del Governo ... ilrestodelcarlino.it

Referendum, affluenza molto alta sopra il 38%. Il Trentino tra i capofila (43%), l'Alto Adige malissimo (22%). Emilia Romagna, Toscana e Lombardia le più virtuoseTRENTO. Affluenza molto alta. Il referendum sulla giustizia che veniva descritto come ''complicato'', ''per tecnici'' e chi più ne ha più ne metta, sta invece coinvolgendo gli italiani eccome. Alle 19 ... ildolomiti.it

Il No stravince in Puglia al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Con lo spoglio completato in tutte le oltre quattromila sezioni elettorali della regione, il fronte del No si è imposto con il 57,05% dei voti, lasciando al Sì poco meno del 43. L’articol facebook

Di ritorno dalla manifestazione, una breve considerazione. Il risultato del referendum parla chiaro: la vittoria del NO rappresenta una sconfitta pesante per Giorgia Meloni e per tutta la sua maggioranza. Altro che invincibili: oggi si dimostra che questo governo x.com