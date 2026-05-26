Elettronica e piano Concerto immersivo tra suoni e immagini

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pianoforte è stato posizionato in una stanza avvolta da un ambiente immersivo che combina suoni e immagini. I musicisti suonano mentre l’acqua viene proiettata intorno a loro, creando un effetto di immersione totale. La scena si arricchisce di giochi di luci e riflessi che modificano le percezioni visive degli spettatori, dando vita a un concerto che unisce musica, effetti visivi e sensazioni tattili.

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Un pianoforte immerso in un mondo sonoro, anzi sommerso nei suoni dell’acqua, nelle percezioni ottiche alterate dalla luce. E mediato dall’elettronica di dieci altoparlanti che moltiplicano, trasformano e diffondono le composizioni di Ivan Fedele. Sono le note scritte da uno dei più autorevoli compositori italiani e dei più riconosciuti a livello internazionale, che giovedì alle 17, nella Sala del Buonumore del Conservatorio Cherubini, andranno in scena attraverso uno spettacolo a ingresso libero e gratuito che combina ’Varnelis Variations’ e ’Due notturni con figura’ dello stesso Fedele. Ad accompagnarle ci sarà il progetto visivo di Andrew Quinn, tra il mondo sommerso, come se stessimo sott’acqua, e le figure astratte, così come le illusioni ottiche, ispirate alle opere dell’artista lituano Kazys Varnelis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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